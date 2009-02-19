Есть свёрстанный макет, необходимо порезать на шаблоны и натянуть на движок. Шаблоны типа смарти (лежат в папке отдельно от php кода). Около 150 файлов надо будет поправить. В ...
- $250Веб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен дизайн для сайта. Тематика - транспортные услуги. Порт, погрузчики, паллеты, всё такое =) 1-2 страницы. 3500 руб. Яндекс.Деньги, если в спб, то возможен нал.Завершен16 лет назад
- $50
Нужен простой дизайн сайта-визитки. Есть картинка для шапки - надо только в кореле немного поправить надписи. Цвета для сайта - как на картинке. 1 страница по сути. http://zekakt.ru/nadezda/print_2009.cdr ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужен логотип для транспортной компании "Тралком". Компания занимается тяжелыми и крупногабаритными перевозками. В логотипе нужно отразить Движение и Силу. Желательно ещё Надёжность. По цветам - чёрный фон и бело-красный логотип, возможен ещё ...Логотипы и Знаки99 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен дизайн для сайта. Стоматология.Дизайн сайтов99 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно создать дизайн сайта. Главная страница и внутренняя. Фирма занимается крупногабаритными грузоперевозками.Завершен16 лет назад