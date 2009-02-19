zekakt

Дубко zekakt

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Креативное бюро "Зекакт"

  • Натянуть на Smarty

    $250

    Есть свёрстанный макет, необходимо порезать на шаблоны и натянуть на движок. Шаблоны типа смарти (лежат в папке отдельно от php кода). Около 150 файлов надо будет поправить. В ...

    PHP
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта. Транспорт.

    $100

    Нужен дизайн для сайта. Тематика - транспортные услуги. Порт, погрузчики, паллеты, всё такое =) 1-2 страницы. 3500 руб. Яндекс.Деньги, если в спб, то возможен нал.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Простой дизайн сайта

    $50

    Нужен простой дизайн сайта-визитки. Есть картинка для шапки - надо только в кореле немного поправить надписи. Цвета для сайта - как на картинке. 1 страница по сути. http://zekakt.ru/nadezda/print_2009.cdr ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Нужен логотип для транспортной компании "Тралком". Компания занимается тяжелыми и крупногабаритными перевозками. В логотипе нужно отразить Движение и Силу. Желательно ещё Надёжность. По цветам - чёрный фон и бело-красный логотип, возможен ещё ...

    Логотипы и Знаки99 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

SBorodinov
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Простой дизайн сайта
Очень понравилось работать с Иваном. Четко ставит ТЗ и своевременно оплачивает работу. Всегда на связи в ICQ.
Работает очень быстро. Дизайн был принят с первого раза. Хорошо верстает. Рекомендую.
Ответный отзыв
Xargasus
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
$170
10 баллов
16 лет назад
Разработка дизайна сайта
Отличный заказчик. Рекомендую.
Евгений очень качественно работает с фотографиями. В частности творит чудеса с фотками грузовиков, самосвалов и подобной техники. Мне понравился его ход мыслей, нашедший воплощение в 2х вариантах дизайна.
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