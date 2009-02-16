Шаблон WOW для DLE 7.5. Необходимо разработать.

Тематика игровая, World of Warcraft ( www.wow-europe.com ) (будет сайт гильдии).

Необходимо сделать стандартный шаблон со стандартными функциями движка с учетом всех последних изменений ( http://dle-news.ru/extras/diffs/75/ )

Обязательно иметь опыт разработки шаблонов для DataLife Engine.

Необходим шаблон под ключ, просто макет не интересует.

На выходе я хочу получить папку с готовым шаблоном, который можно залить на ftp, включить в админке и пользоваться.

материалы на тему можно скачать тут http://depositfiles.com/files/ogljeseze (36 мб)