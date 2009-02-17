Необходимо предоставить эскиз сайта

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок616 просмотров
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Необходимо разработка нового дизайна сайта. Существует нынешний сайт а также на другом доменном имени новая версия сайта с новой навигационной структурой. Необходимо разработать дизайн сайта в соответствии с новой навигационной структурой. Первоначально требуется предоставить эскиз.

15 лет назад
hellen20
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад