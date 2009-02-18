Дизайн под Data Life Engine

$250
Дизайн сайтовЗакрыт40 заявок440 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать дизайн для развлекательного портала под управлением CMS Data Life Engine, оплата в пределах 2000-4000 WMR, ПРЕДОПЛАТА 30%.

15 лет назад
dmbelyaev
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $300

    Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн для сайта туристической фирмы. (логотип у компании есть) Дизайн должен быть выполнен профессионально,креативно,с оригинальной идеей,концепцией. Нужен креативный подход !!! Портфолио обязательно !!! Сроки 3-5 дней. Жду ваших предложений.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн для автопортала

    $1000

    Добрый день. Нужно разработать дизайн для автопортала, который по структуре и функционалу похож на auto.ru Оставляйте свои предложения,в них указывайте,что нового вы можете привнести в такую затасканную отрасль как автопорталы. Все предложения скрыты.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Редизайн сайта, заменить на шаблон

    Замена дизайна на сайте визитке. сделать новое лого для сайта. сайт отеля. Шапка на флеше, на сайте есть простая форма обратной связи на ПХП ее прикрутить. подробности по асе 3-654-три три три

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • WP Тема

    $100

    Нужно написать тему под WordPress. Цветовую гамму и структуру взять полностью с http://www.wisebread.com/ + нарисовать логотип по типу http://www.wisebread.com/files/wisebread/wisebread-logo.gif

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн внутренних страниц сайта экспертного бюро

    $250

    Нужен дизайн сайта (см. дизайн главной и структуру сайта во вложении): 1) Внутренняя страница пользователя: - ФИО пользователя, наименование компании, наименование групп подписки. Расположить где-то сверху - слева или по центру (в том месте, где ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание шапки форума

    Добрый день, господа креативные Дизайнеры, Необходимо наваять Шапку эмигрантского форума.. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА В случае отсутствия достойных работ, победитель не будет определён, то конкурс продлится или закроется. За участие в конкурсе плата не предоставляется. Пожалуйста, не добавляйте работы с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта moidokumenti.ru

    Сайт представляет из себя веб-сервис, с которым клиенты взаимодействуют в течение дня. Дизайн должен быть легким, понятным и приятным для восприятия. Внутрення часть сайта - либо формы ввода данных, либо таблицы с выводом информации. Просьба не кидать ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад