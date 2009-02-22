Дизайн сайта аналогичного penzeva.ru

$50
Дизайн сайтовЗавершен41 заявка464 просмотра
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Нужен дизайн для аналогичного сайта, сайт по структуре почти такой же как penzeva.ru.

Дизайн сайта
15 лет назад
AterOnis
Алексей 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Red_Witch
Dancer 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
$40
3 дня
Доволен работой. Качественно, оперативно. Буду обращаться.
Грамотный заказчик, умеет правильно сформулировать цели и задачи, легко и приятно работать.
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