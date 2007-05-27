Требуется разработка дизайна и верстки 2-3 шаблонов категорий под OpenCart. Адаптация под сайт-донор с сохранением стилистики, но без копирования. Информация будет аналогична, с определенными ограничениями. Непорезанный HTML-шаблон требуется, знание OpenCart не обязательно. УА ФОП приветствуется.
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется выполнить парсинг сайта palazzoli.com с целью сбора информации о продукции. Нужно подготовить отчет в формате Excel с необходимыми атрибутами, где колонка слева - название атрибута, справа - значение. Расположение колонок не критично, перевод данных не требуется.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо обновить сайт на Joomla 2.5 до новой стабильной версии с переводом на https. Также требуется внедрение стандартной защиты от взлома. Оплата желательна на ФОП.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется провести фотосъемку продукции для нового каталога. Необходимы качественные фотографии товаров. Локация: Киев или близлежащие районы. Указания по стилю можно получить из старого каталога.Фотосъемка1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необхідно створити новий каталог на основі старого, внести правки та використати новий дизайн. Потрібно зробити нові фотографії продукції друкованої якості. Переклад на українську мову обов'язковий. Можливість роботи в Києві, наявність приміщення та освітлення. Плюсом буде можливість отримання оплати на ФОП от юрособи.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать полную копию сайта с небольшим редизайном. Платформу CMS предлагайте для решения этой конкретной задачи. Основная задача сайта - информирование о продукте. Дополнительно должны быть новости и блог о системе. Сайт должен быть легковесным. ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть электронный каталог в pdf формате. Нужно сделать макет для печати, внести небольшие изменения.Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт4 года назад
Написать модуль на Opencart ocStore 2.3.0.2.3 Функционал - вывод картинки и привязка, размещение на картинке Hot Spot (анимированных активных точек) при нажатии на которые, выводится окошко с описанием. К каждой точке привязаны текстовая информация-описание и рекомендуемые товары, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать процедуру в Excel, которая с указанного номера столбца делает следующее: для каждого существующего столбца вставляет слева столбец, где напротив ячейки в которой есть данные, ставит значение ячейки шапки. Подробнее в примере. Должно ...Базы данных8 заявокЗакрыт4 года назад
На платформе prom.ua сделать дизайн и настройку дубля интернет магазина ensytec.kiev.ua.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Для интернет магазина ensytec.kiev.ua настроить бизнес странички в Facebook и Instagram. Речь не идет сейчас о продвижении.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Для расширения оффлайн бизнеса сделан вебсайт интернет-магазин. Необходимо провести аудит вебсайта. Разработать стратегию продвижения по разным каналам. Дать рекомендации по доработке сайта для продвижения. Дать бюджеты по реализации продвижения ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Вебсайт на опенкарт. Модуль Автоматическаяобработка прайс-листов. Необходимо спарсить с указанных сайтов необходимые категории товаров, у товаров разных производителей в одной категории свести атрибуты для фильтра к базовым. Результат - Эксель файл готовый к заливке модулем. Есть ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приложен логотип. Необходим редизайн. Цветовая гамма должна остаться та же.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Основная цель - сделать каталог с ценами на товары для оптового, тендерного покупателя. Задача не мгновенно продать товар, а заинтересовать, дать возможность найти в интернете необходимый товар или группу товаров на сайте и дать заявку, ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Компания интегратор. Занимается установкой ЛВС, СКС, СКУД и электрических сетей. Требуется фриланс для оформления рабочей документации по проектам. В месяц один-два проекта. Оплата сдельная от объема. Желателен украинский ФОП.Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо по образцу (приложен pdf, есть исходник indd) сделать буклет по новой продукции. В перспективе продолжение до уровня каталога, печать. Только Украина, безнал.Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт7 лет назад
Небольшой вебсайт на joomla 1.5 взломан на сервере. Добавлены куски кода, делающие спам рассылку. Надо восстановить сайт и перевести на актуальную версию joomla. Оплата желательно на ФОП в Украине.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сделать редизайн логотипа компании, новый пакет по дизайну визиток, конвертов и т.п. и сделать новый вебсайт. Образец логотипа и сайта - www.nl.com.ua. Название компании на данный момент Нет Лайн Інжинірінг. Логотип должен быть преемственным ...Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
На существующий сайт необходимо установить следующие скрипты: облако тегов, авторизацию, всплывающие окна типа RokBox или аналогичный галерею и все это настроитьСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад