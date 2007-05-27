Andy_325

Андрей Фокс Andy_325

 
51 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sh-projects
Сергей 
44 года
5 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$60
10 баллов
год назад
Апгрейд сайта на Joomla 2.5, перевод на https
JoomlaДоработка сайтов
Всі доступи для роботи було надано вчасно, після завершення роботи оплата без затримок.
Все зроблено згідно з поставленим завданням.
Ответный отзыв
san1rope
17 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
$40
10 баллов
год назад
Парсинг сайта
Парсинг данных
Хороший заказчик! Идеально поставлена задача и быстрая обратная связь!
Все сделано быстро и согласно ТЗ.
Ответный отзыв
Infear
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$194
10 баллов
4 года назад
Аудит сайта интернет-магазина, разработка стратегии продвижения
Все хорошо, Рекомендую к сотрудничеству
Процесс идет. В связи с длительностью процесса, слабыми стартовыми позициями и малым временем результаты скромные, но есть.
Ответный отзыв
rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Создать интернет-каталог магазин промышленных товаров
Opencart
С Андреем легко работать. Сам много чего знает по тех части Одни позитивные впечатления Продолжаем сотрудничать
Все сделано согласно пожеланий заказчика в оговоренные сроки и бюджет.
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$41
10 баллов
5 лет назад
Редизайн логотипа
Сотрудничеством довольна, с минимальными доработками вышли на нужный результат. Оплата в срок, рекомендую!
Все, согласно пожеланий заказчика.
Ответный отзыв
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