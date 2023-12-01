Дизайн + верстка 2-3 шаблонов категорий под опенкарт (только html)

Сайт донор - https://www.palazzoli.com/en/products/lighting

Сайт приемник - https://ensytec.kiev.ua/ua/palazzoli-lighting/ - это демо

https://ensytec.kiev.ua/ua/index.php?route=product/category&path=128_1425

https://ensytec.kiev.ua/ua/index.php?route=product/category&path=128_1425_1426

https://ensytec.kiev.ua/ua/index.php?route=product/category&path=128_1425_1426_1427

Необходимо сделать адаптацию под донор. Должно быть приблизительно по стилистике похоже, но не копия. Информация та же что и у донора с определенными ограничениями, во вкладке. Наполнение или какие-то свои добавки обсуждаются. Знание опенкарта не требуется, требуется непорезанный html шаблон. УА ФОП приветствуется.