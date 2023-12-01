Есть стандартная версия сайта, надо сделать сделать сезонную версию "зима", а также под новый год. Как я это вижу: добавить на сайт снег; к профилю пользователя шапку деда мороза; где-то ёлку пририсовать. Два ...
Дизайн + верстка 2-3 шаблонов категорий под опенкарт (только html)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт донор - https://www.palazzoli.com/en/products/lighting
Сайт приемник - https://ensytec.kiev.ua/ua/palazzoli-lighting/ - это демо
https://ensytec.kiev.ua/ua/index.php?route=product/category&path=128_1425
https://ensytec.kiev.ua/ua/index.php?route=product/category&path=128_1425_1426
https://ensytec.kiev.ua/ua/index.php?route=product/category&path=128_1425_1426_1427
Необходимо сделать адаптацию под донор. Должно быть приблизительно по стилистике похоже, но не копия. Информация та же что и у донора с определенными ограничениями, во вкладке. Наполнение или какие-то свои добавки обсуждаются. Знание опенкарта не требуется, требуется непорезанный html шаблон. УА ФОП приветствуется.
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