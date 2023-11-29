Макет для сайта на WorldPress

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Добрый день, интересует макте для сайта

мобильная и десктопная версии

концепция mobile first

Макет модульный, презентуемый продукт - бамбуковые заборы

по стоимости два варианта

  • минимальный лендинг пейдж

  • дальнейшее развитие

подробности в доке и при разговоре https://docs.google.com/document/d/1H51JCgurkMf_noawRuAG_jyU5R-REgbIKf2oEgIYb0s/edit?usp=sharing

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