Дизайн для двух страниц в стиле основного сайта

Дизайн сайтовОткрыт24 заявки154 просмотра
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Приветствую!

Необходимо сделать дизайн для двух страниц сайта.
По сути редизайн этих страниц:
https://screencloud.com/os
https://www.optisigns.com/download

В стиле нашего сайта:
https://www.aiscreen.io/digital-menu-boards/
https://www.aiscreen.io/pricing/

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