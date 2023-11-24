Необходимо изменить дизайн

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Задача

Необходимо изменить дизайн на сайте, сайт сделан на Opencart. Что нужно сделать: Замена лого, замена цветовой гаммы, изменить отображение товаров, замена картинок, исправить баги, удалить плагин живосайт. Макет дизайна сделан на Figma. Ссылка на сайт: https://summumbonum.ru

Ссылка Figma: https://www.figma.com/file/Pe6TfMINIcRTJzy4i6eAAr/Книга,-логотипы?type=design&node-id=1671%3A9831&mode=design&t=yssXtZTFovVh9fYN-1

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