Дорисовать 3 страницы сайта по готовому дизайну

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Главная страница сайта
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Есть готовый дизайн в фигме. Нужно дорисовать несколько страниц
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