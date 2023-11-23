Дизайн Fortnite Магазина

$250
Дизайн сайтовОткрыт26 заявок110 просмотров
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Нужно разработать дизайн сайта в figma.
Тематика сайта: Магазин предметов Fortnite (Игровой проект)

Страницы:
1. Главная страница (Меню, Лайв покупки, Карточки товаров)
2. Покупка товара
3. Поддержка
4. Faq
5. Мой профиль
6. Отзывы
7. Конкурсы

Тз и проект обсудим детальней.

От вас:
- опыт, подтвержденный портфолио (аккаунты без отзывов не рассматриваются);
- строгое соблюдение сроков;

Оплата от 250$ (Сумма обговаривается)
Предоплата / Поэтапная оплата.

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