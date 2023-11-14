Нарисовать макет нтмл сайта

Необходимо доработать элементы дизайна и сделать внутренние страницы. Все подробности лучше обсудить в tg (в профиле).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо нарисовать макет сайта, тема - сборка, обслуживание, и реализация электровелоспиедов в Европе, но запчасти доставляются с Китая.
Основная идея, красиво преподнести китайским производителям различных запчастей, что мы заинтересованы в сотрудничестве.
Макет который более-менее понравился https://www.templatemonster.com/landing-page-template/victor-modern-unique-3d-landing-page-template-198892.html
В шапке хочется видеть вращающийся земной шар, как тут https://inlnk.ru/w40v2n
но обыграть тему сотрудничества Китай-Европа.
В этом проекте, главное - красивая реализация задумки.
Сроков нет.
Хочется получить красивый, простой нтмл, за разумные деньги.
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