Нарисовать макет нтмл сайта

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок41 просмотр
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Добрый день.

Необходимо нарисовать макет сайта, тема - сборка, обслуживание, и реализация электровелоспиедов в Европе, но запчасти доставляются с Китая.

Основная идея, красиво преподнести китайским производителям различных запчастей, что мы заинтересованы в сотрудничестве.

Макет который более-менее понравился https://www.templatemonster.com/landing-page-template/victor-modern-unique-3d-landing-page-template-198892.html

В шапке хочется видеть вращающийся земной шар, как тут https://inlnk.ru/w40v2n

но обыграть тему сотрудничества Китай-Европа.

В этом проекте, главное - красивая реализация задумки.

Сроков нет.

Хочется получить красивый, простой нтмл, за разумные деньги.

месяц назад
guest_1699013617283
Украина
2 месяца в сервисе
Был
24 дня назад