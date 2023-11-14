Дизайн сайта и фирменный стиль для проекта в сфере STEM

Здравствуйте!



Я ищу опытного дизайнера.



Я создаю компанию специализирующуюся на STEM роботах. STEM - аббревиатура от science, technology, engineering, and mathematics. Это ниша товаров, которые созданы в качестве подарка и призваны учить детей той или иной науке. Это может быть например набор для проведения опытов по химии, может быть по физике и так далее. Моя ниша - роботы-конструкторы, продукт совмещающий веселье и пользу.







Это модульные конструкторы, которые ребенок собирает в робота, с разными датчиками, а затем может его запрограммировать с помощью инструментов визуального программирования, перетаскивая разные элементы и создавая таким образом алгоритм. Роботы могут быть разные. Машины, летающие дроны, какие-то краны и т.д. Данные конструкторы обучают детей программированию, электронике, инженерии.







Мне нужно проработать логотип, персонажа, ну и дизайн сайта. Главная задача сделать качественно и необычно. Одно из требований это что должно быть много интерактивных элементов, графики, иллюстраций. Спешки по времени и дедлайнов нет, но нужно сделать супер качественно и креативно.



Пожалуйста, расскажите про себя и про свой опыт, а так-же прикрепите ссылку на dribbble или другой сайт, где можно увидеть ваши работы.



Спасибо, Михаил.