Нужно скопировать анимацию иконки

Здравствуйте, нужно скопировать анимированные иконки: поиска (она в гамбургере), гамбургера и стрелки (нужно сверху текст "ПОДРОБНЕЕ" шрифт эриал, верхний регистр, размер как здесь vaara.com у кнопок на баннерах "шоп нау", стрелка по длине как слово, текст должен двигаться так же как и стрелка) найдете ее на главной в блоках, дизайнерс, шоп, новости

На одну иконку получается два движения: при наведении и обратное, сделать в формате гив, хотя нужен самый легкий возможный вариант

https://moheim.com/





В принципе есть подскажете какие то свои вариант именно что максимально современное стильное и относительно не обычное буду благодарен