Нужно скопировать анимацию иконки

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка32 просмотра
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Здравствуйте, нужно скопировать анимированные иконки: поиска (она в гамбургере), гамбургера и стрелки (нужно сверху текст "ПОДРОБНЕЕ" шрифт эриал, верхний регистр, размер как здесь vaara.com у кнопок на баннерах "шоп нау", стрелка по длине как слово, текст должен двигаться так же как и стрелка) найдете ее на главной в блоках, дизайнерс, шоп, новости

На одну иконку получается два движения: при наведении и обратное, сделать в формате гив, хотя нужен самый легкий возможный вариант

https://moheim.com/


В принципе есть подскажете какие то свои вариант именно что максимально современное стильное и относительно не обычное буду благодарен

24 дня назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 часов назад
Выбранный исполнитель
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
час назад
месяц назад
$20
30 дней
UAHUSDT
Результатом доволен, задача выполнена сполна, работаем дальше.
Спасибо за интересную задачу, Будем работать дальше)