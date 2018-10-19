ExcellentWork

Егор ExcellentWork

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн Fortnite Магазина

    $250

    Требуется разработать дизайн сайта магазина предметов Fortnite в Figma. Проект включает главную страницу, страницы покупок, поддержки и профиля. Ищем профессионала с подтвержденным портфолио, готового соблюдать сроки. Оплата от 250$, обсуждается предоплата и поэтапная оплата.

    Дизайн сайтовFigma
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработать бота для TWS interactive brokers

    $150

    Требуется разработать бота для TWS Interactive Brokers, который будет выводить информацию о цене акции и устанавливать стоп бай, стоп лосс и тейк профит. Предлагайте языки программирования. Опыт работы с TWS обязателен.

    Создание ботов
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать OpenCase

    $500

    Требуется разработать сайт OpenCase, ориентированный на другую игру, не CS:GO. Дизайн уже подготовлен в Figma. Полное техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях. Ожидаются предложения по стеку технологий.

    Создание сайтовFigma
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • SMM продвижение проекта Crypto

    $200

    Ищется SMM-специалист для продвижения крипто-проекта в англоязычном сегменте. Задачи включают создание актуальных постов, привлечение новой аудитории и взаимодействие с блоггерами на платформах twitter, reddit, facebook и telegram.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка Wordpress PHP

    $60

    Требуется разработать API эндпоинты на PHP для обработки POST запросов от бота. Полученные данные в формате JSON будут использоваться для создания статей в блоге. Предоставьте детали о параметрах, задача предполагает интеграцию с Wordpress.

    PHPWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер видео с Youtube на Python

    $100

    Требуется разработать парсер на Python для извлечения данных с YouTube по заданным ключевым словам. Парсер должен уметь сортировать видео по дате загрузки и количеству просмотров. Необходимо собирать название видео, описание, превью, ссылку на видео и название канала, а также сохранять результаты в файл .csv или отправлять на сайт.

    Python
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Постоянный копирайтер для Яндекс Дзен

    Требуется копирайтер на постоянное сотрудничество по написанию статей для Яндекс Дзена! Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст с хорошим удержанием для Яндекс Дзена. Тематика: -- Отношения, ...

    Написание статей
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Аудит сайта

    $50

    Провести аудит сайта, указать какие проблемы и ошибки, что лучше сделать, чтобы продвинуться ближе к 1 местам, по моим запросам. И ещё нужна не большая консультация по seo.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание игры Crash для CS:GO

    $6000

    Нужен профессиональный разработчик. Нужно разработать сайт для игры cs:go, игра будет CRASH, Админ-панель, Дизайн, Адаптивная вёрстка. На сайте должны быть: Отзывы, Поддержка, Конкурсы, Магазин. В админ-панеле: Подкрутка, Статистика. Готов выслушать ваши ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Аудит сайта
Рад сотрудничеству с Егором. Перед началом работы задавал правильные вопросы, все по делу. Коммуникация, оплата сразу - все на высоте. Рекомендую!
Рекомендую Андрея! Заказывал Аудит сайта, через пару дней, Андрей, скинул мне все мои ошибки, и проблемы, которые мешали продвижению моего сайта в поисковиках и не только в них! Я считаю, очень важно понимать ошибки своего сайта и исправлять их, потому что, они мешают увеличивать нашу прибыль. Помимо, ошибок, Андрей прислал мне ещё, ответы на мои вопросы касательно SEO, и какие лучше "фишки" применять, и чего делать не стоит! Спасибо, Андрей, будем сотрудничать и в будущем!
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5500
10 баллов
7 лет назад
Создание игры Crash для CS:GO
Спасибо Егору за приятное сотрудничество! Адекватный, взвешенный человек. Своевременная оплата, четко по оговоренным датам. Практически 24 часа в сети и готов ответить на все вопросы относительно проекта.
Я не ошибся что выбрал именно эту студию, во-первых сделали скидку на 500$, во-вторых сделали всё очень качественно, помогли с настройкой, давали рекомендации что лучше добавить для сайта, сделали пару подарков, Давид всегда отвечал на мои (не всегда разумные) вопросы, вообщем могу ли я советовать их как исполнителей? Конечно! Буду ли я сам обращаться в дальнейшем к ним? Конечно!
Ответный отзыв