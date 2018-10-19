ExcellentWork

Требуется разработать дизайн сайта магазина предметов Fortnite в Figma. Проект включает главную страницу, страницы покупок, поддержки и профиля. Ищем профессионала с подтвержденным портфолио, готового соблюдать сроки. Оплата от 250$, обсуждается предоплата и поэтапная оплата.
- $250Дизайн сайтов4 заявкиЗакрытгод назад
- $150
Требуется разработать бота для TWS Interactive Brokers, который будет выводить информацию о цене акции и устанавливать стоп бай, стоп лосс и тейк профит. Предлагайте языки программирования. Опыт работы с TWS обязателен.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
- $500
Требуется разработать сайт OpenCase, ориентированный на другую игру, не CS:GO. Дизайн уже подготовлен в Figma. Полное техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях. Ожидаются предложения по стеку технологий.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $200
Ищется SMM-специалист для продвижения крипто-проекта в англоязычном сегменте. Задачи включают создание актуальных постов, привлечение новой аудитории и взаимодействие с блоггерами на платформах twitter, reddit, facebook и telegram.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
- $60
Требуется разработать API эндпоинты на PHP для обработки POST запросов от бота. Полученные данные в формате JSON будут использоваться для создания статей в блоге. Предоставьте детали о параметрах, задача предполагает интеграцию с Wordpress.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Требуется разработать парсер на Python для извлечения данных с YouTube по заданным ключевым словам. Парсер должен уметь сортировать видео по дате загрузки и количеству просмотров. Необходимо собирать название видео, описание, превью, ссылку на видео и название канала, а также сохранять результаты в файл .csv или отправлять на сайт.Веб-программирование13 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется копирайтер на постоянное сотрудничество по написанию статей для Яндекс Дзена! Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст с хорошим удержанием для Яндекс Дзена. Тематика: -- Отношения, ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Провести аудит сайта, указать какие проблемы и ошибки, что лучше сделать, чтобы продвинуться ближе к 1 местам, по моим запросам. И ещё нужна не большая консультация по seo.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приветствую всех! Нужен человек, который хорошо разбирается в Cloudflare. Нужна консультация по работе cloudflare, какие настройки лучше выставлять, как и что работает. И так же настройка.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $6000
Нужен профессиональный разработчик. Нужно разработать сайт для игры cs:go, игра будет CRASH, Админ-панель, Дизайн, Адаптивная вёрстка. На сайте должны быть: Отзывы, Поддержка, Конкурсы, Магазин. В админ-панеле: Подкрутка, Статистика. Готов выслушать ваши ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад