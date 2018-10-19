ExcellentWork

Рекомендую Андрея! Заказывал Аудит сайта, через пару дней, Андрей, скинул мне все мои ошибки, и проблемы, которые мешали продвижению моего сайта в поисковиках и не только в них! Я считаю, очень важно понимать ошибки своего сайта и исправлять их, потому что, они мешают увеличивать нашу прибыль. Помимо, ошибок, Андрей прислал мне ещё, ответы на мои вопросы касательно SEO, и какие лучше "фишки" применять, и чего делать не стоит! Спасибо, Андрей, будем сотрудничать и в будущем!