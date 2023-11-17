Дизайнер для кастомизации шаблона АСПРО

Здравствуйте, нужно скопировать анимированные иконки: поиска (она в гамбургере), гамбургера и стрелки (нужно сверху текст "ПОДРОБНЕЕ" шрифт эриал, верхний регистр, размер как здесь vaara.com у кнопок на баннерах "шоп нау", стрелка по длине как слово, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер с опытом работы над шаблонами АСПРО (Next или Максимум). Для кастомизации проекта: купили шаблон, теперь хотим сделать классный дизайн в рамках шаблона.
От вас — примеры работ на АСПРО.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен24 дня назад
Є прототип сайту та рекомендований референс Треба зробити готовий дизайнЗавершенмесяц назад
Приветствую! Необходимо скопировать с небольшим редизайном, для начала, 100шаблонов, менюбордов с сайта https://www.dsmenu.com/menuboard/All/horizontal/30/1 и добавить в нашу систему (что то по типу canva). Указывайте сроки, стоимость и телеграм ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 дня назад
Добрый день. Необходимо нарисовать макет сайта, тема - сборка, обслуживание, и реализация электровелоспиедов в Европе, но запчасти доставляются с Китая. Основная идея, красиво преподнести китайским производителям различных запчастей, что мы заинтересованы в ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт4 дня назад
Необходимо доработать элементы дизайна и сделать внутренние страницы. Все подробности лучше обсудить в tg (в профиле).Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт4 дня назад
Здравствуйте! Я ищу опытного дизайнера. Я создаю компанию специализирующуюся на STEM роботах. STEM - аббревиатура от science, technology, engineering, and mathematics. Это ниша товаров, которые созданы в качестве подарка и призваны учить детей ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 дней назад
- $200
Цель проекта: Разработать привлекательный и информативный лендинг для агентства недвижимости с целью привлечения клиентов и улучшения пользовательского опыта. Основные требования: Дизайн должен отражать профессионализм и надежность агентства. Использование ...Завершенмесяц назад
- $100
Нужно сделать дизайн сайта, уже готов прототип и сайты примеры.Завершенмесяц назад
- $90
Cloudfave – расширение, позволяющее синхронизировать закладки между браузерами разных производителей. Доступны расширенные функции – такие, как синхронизация только выбранных папок, а также смешанный режим, когда локально присутствуют и только локальные, и синхронизированные закладки в одном ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 дней назад