Необходимо дизайнерское оформление статьи в блог сайта

Нужно красиво оформить статью в блог сайта (имеется только текст самой статьи). Тематика сайта "тату оборудование". Пример оформленной статьи https://tattooport.ru/blog/kak-uxazhivat-za-tatuirovkoj-v-pervye-dni.

Размещать статью будем сами, от Вас требуется только дизайн.

Вопросы:

Сколько будет стоить данная работа?

Сколько требуется времени?

Что нужно от меня ещё для работы?

Кому нужно пришлю ссылку на наш сайт и скину файл с текстом.