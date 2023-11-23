Необходимо дизайнерское оформление статьи в блог сайта

Дизайн сайтовОткрыт16 заявок225 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно красиво оформить статью в блог сайта (имеется только текст самой статьи). Тематика сайта "тату оборудование". Пример оформленной статьи https://tattooport.ru/blog/kak-uxazhivat-za-tatuirovkoj-v-pervye-dni.

Размещать статью будем сами, от Вас требуется только дизайн.

Вопросы:

  • Сколько будет стоить данная работа?

  • Сколько требуется времени?

  • Что нужно от меня ещё для работы?

Кому нужно пришлю ссылку на наш сайт и скину файл с текстом.

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