Необходимо дизайнерское оформление статьи в блог сайта

Сделать дизайн для сайта по инвестициям. Главная 10-11 блоков и 5 внутренних страниц. Нужно сделать макеты для ПК, планшета и мобилки. Подробности в тг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно красиво оформить статью в блог сайта (имеется только текст самой статьи). Тематика сайта "тату оборудование". Пример оформленной статьи https://tattooport.ru/blog/kak-uxazhivat-za-tatuirovkoj-v-pervye-dni.
Размещать статью будем сами, от Вас требуется только дизайн.
Вопросы:
Сколько будет стоить данная работа?
Сколько требуется времени?
Что нужно от меня ещё для работы?
Кому нужно пришлю ссылку на наш сайт и скину файл с текстом.
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