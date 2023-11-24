Дизайн многостраничного сайта инвестиций

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок24 просмотра
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Сделать дизайн для сайта по инвестициям. Главная 10-11 блоков и 5 внутренних страниц. Нужно сделать макеты для ПК, планшета и мобилки. Подробности в тг.

месяц назад
Evgenstep1
Евгений 
35 летУкраина
год в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад
$750
15 дней
UAHUSDT
Попадание в цель 100%, при чем с первого раза. Очень хороший и грамотный дизайн получился. Спасибо! Еще обратимся.
Сотрудничать с Евгением одно удовольствие. Всегда хорошое ТЗ и коммуникация на одной волне 🙂 Вам тоже спасибо 🤝🏼