Дизайн многостраничного сайта инвестиций

Необходимо сделать дизайн корпоративных открыток. ТЗ во вложении
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Сделать дизайн для сайта по инвестициям. Главная 10-11 блоков и 5 внутренних страниц. Нужно сделать макеты для ПК, планшета и мобилки. Подробности в тг.
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