Разработать в фигме редизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок188 просмотров
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Необходимо сделать редизайн сайта.

Взять за основу текущий сайт! https://polisved.ru

А дизайн, фоны, идеи, графику можно брать из новой презентации!

Презентация есть в иллюстраторе и в ПДФ для печати в отличном качестве соответственно. Во вложении превьюшка.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
25 дней назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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Выбранный исполнитель
Lukasus7788
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
25 дней назад
$175
8 дней
UAH
Отличный исполнитель, рекомендую! Всегда на связи, учел все замечания и тех. задания. Все быстро и качественно сделано. Дизайн понравился всем в нашей компании!
Всё на высшем уровне. Рекомендую.