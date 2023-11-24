UI/UX Дизайнер

Дизайн сайтовОткрыт16 заявок78 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет, в поисках опытного дизайнера, для завершения проекта.

Для выбора исполнителя, хотел бы получить мини анализ текущего дизайна, несколько пунктов

https://drive.google.com/file/d/1MVn05rRlpjFzkc5CHawRrfk7KjhKFKRa/view?usp=drive_link

Так же прошу написать примерную стоимость сколько будет стоить такой объем работы из примера.

И телеграмм аккаунт для связи.

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