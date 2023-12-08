Разработать главную страницу

$50
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки17 просмотров
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Добрый день, требуется разработать дизайн главной страницы для сайта.
Тема сайта : игровой портал в котором можно будет купить компьютерные игры, и почитать последние новости игровой индустрии.

За пример и цветовую гамму является сайт GabeStore, должно выйти что-то похожее но в тоже время уникальное.

Структура
header
content(2-3 блока)
footer

21 день назад
guest_1701463745838
Украина
21 день в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
skallyroll
Роман 
20 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
21 день назад
$50
5 дней
UAH
Превосходно выполненая работа, проделанная с оперативностью и безупречным качеством, что приносит исключительное удовлетворение от сотрудничества.
Отличный заказчик. Предоставил максимально нужную и конкретную информацию для создания дизайна сайта. Рекомендую!
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