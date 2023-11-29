Дизайн сайта для мобильных устройств.

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Здравствуйте есть сайт у нас

24loto.com - он у нас настроен под мобильных устройств.

нужен красивый дизайн для главной страницы, профиль, вкладка игры и комнат.

Прошу вас предлагать свои идеи и цены.

Если есть примеры буду очень рад.

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