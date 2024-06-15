Веб Дизайнер

Привет! 🖐

Меня зовут Юля и я начинающий веб-дизайнер.



Я успешно прошла несколько курсов по веб-дизайну и продолжаю каждый день изучать эту безграничную профессию. Да, хоть у меня и мало опыта, но я готова выкладываться по максимуму с каждым новым проектом. Ведь для меня это бесценная возможность совершенствовать свои навыки и становится лучше с каждым днем. Со мной Вам будет комфортно работать, ведь я всегда готова выслушать Ваше мнение и взгляд на любые аспекты работы.

Я, по своей натуре, очень спокойный и доброжелательный человек. Мне важно, чтобы заказчику, который выбрал сотрудничать со мной, было все предельно понятно и открыто. Предпочитаю добиваться желаемого результата с минимальным количеством правок, ведь я всегда внимательно отношусь ко всем пожеланиям и запросам заказчика.

Этапы работы со мной:

Знакомство и заполнение брифа + уточняю дополнительные вопросы; Обозначаю сроки выполнения и стоимость проекта; Внесение предоплаты; Исследую целевую аудиторию и анализирую конкурентов; Создаю макеты (прототипы) будущего дизайн-проекта и присылаю Вам на согласование; По выбранному прототипу приступаю к выполнению визуального дизайна; По готовому дизайну произвожу небольшие правки при их необходимости; Передаю Вам исходники, готовые для дальнейшей работы верстальщика/программиста; По завершении работы остаюсь на связи и всегда готова ответить на Ваши вопросы.

Хочу обратить внимание, я всегда открыта для диалога. Я с большим вниманием отношусь к Вашим правкам и на 100% хочу помочь Вам получить желаемый результат выполненной работы. Вы можете обратиться ко мне с любым вопросом или предложением. Для меня важно достичь взаимопонимания и доброжелательной атмосферы в общении.

Вы всегда можете связаться со мной на Weblancer или через Телеграм:

Буду рада Вашему предложению о сотрудничестве, обращайтесь!