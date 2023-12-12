Веб дизайнер UI/UX, сделаю адаптив, дизайн типографии и логотипов, иконок, баннеров

Чтобы разработать идеальный дизайн для вашей организации или просто любимого дела, мне нужны пару референсов, близких к Вашему стилю или немного истории о вашем деле. Чего вы ждете от будущего готового проекта (например больше заказов или звонков или просто информативный характер), какой тип аудитории Вас интересует и несколько ваших прямых конкурентов. Так же можем все детали обсудить в видеоконференции или переписке) Так же разработаю дизайн листовок, визиток, карт клиента, сертификатов, плакатов, подготовлю все к печати в формате CDR и Логотипы в SVG, полный кейс для Вашего дела в едином стиле, который привлечет Вам много клиентов!)