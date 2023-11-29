Нужно отрисовать главный экран для лендинга

Нужен главный экран для лендинга.

Вот референсы:

1 - https://lendoshop.ru/img/product/lending-pushistye-novogodnie-elki-83.jpg

2 - https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/max_3840/fb61ae147412167.62c27b9b3e448.jpg

3 - http://cdn-edge.kwork.ru/files/portfolio/t3/16/57d25d062842a9278770b0f6a898e60862b2907c-1654200616.jpg

4 - https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/projects/original/650c68100354947.Y3JvcCwzMzQxLDI2MTQsMjQ4LDA.png

5 -https://navika.pro/images/uploads/ogQYZgUP5nmyJfMzEYFfdmNqi.png



Просто то, что понравилось

Вот макет (текст будет тот, что на макете)

http://ei26p6to.plp7.ru/



Нам нужно на первом экране расположить наш бьюти бокс и фен DYSON HD15 Supersonic

фото боксов прилагаю

https://disk.yandex.ru/d/VFdLfzjlfqzTyQ



Основные цвета: красный, зеленый, (новогодний стайл)

Вкропления: голубой, фуксия, сиреневый



От вас стоимость и сроки



Вообще сроки - позавчера. ))))))))))



За реальную скорость бонус до 50% от стоимости.

Если умеете верстать на тильде. Тоже отдам сразу проект вам в работу.