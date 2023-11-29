Нужно отрисовать главный экран для лендинга

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Нужен главный экран для лендинга.
Вот референсы:
1 - https://lendoshop.ru/img/product/lending-pushistye-novogodnie-elki-83.jpg

2 - https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/max_3840/fb61ae147412167.62c27b9b3e448.jpg

3 - http://cdn-edge.kwork.ru/files/portfolio/t3/16/57d25d062842a9278770b0f6a898e60862b2907c-1654200616.jpg

4 - https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/projects/original/650c68100354947.Y3JvcCwzMzQxLDI2MTQsMjQ4LDA.png
5 -https://navika.pro/images/uploads/ogQYZgUP5nmyJfMzEYFfdmNqi.png

Просто то, что понравилось
Вот макет (текст будет тот, что на макете)
http://ei26p6to.plp7.ru/

Нам нужно на первом экране расположить наш бьюти бокс и фен DYSON HD15 Supersonic
фото боксов прилагаю
https://disk.yandex.ru/d/VFdLfzjlfqzTyQ

Основные цвета: красный, зеленый, (новогодний стайл)

Вкропления: голубой, фуксия, сиреневый

От вас стоимость и сроки

Вообще сроки - позавчера. ))))))))))

За реальную скорость бонус до 50% от стоимости.
Если умеете верстать на тильде. Тоже отдам сразу проект вам в работу.

20 дней назад
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Всё на высоте! И оплата, и коммуникация + чёткое тз и фидбэк. Спасибо за проект, жду новые таски)
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