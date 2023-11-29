Добрый день, интересует макте для сайта мобильная и десктопная версии концепция mobile first Макет модульный, презентуемый продукт - бамбуковые заборы по стоимости два варианта минимальный лендинг пейдж ...
Дизайн компьютерной и мобильной версии сайта в фигме Часть 2 (5 стр)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать дизайн сайта в десктоп и мобильной версии.
Количество страниц сайта: 9 шт.
Работа должна быть предоставлена в фигме. Все элементы должны быть разложены по папкам с осмысленными названиями.
Имеется техническое задание с информацией о проекте, примерами, ссылками и функциональными требованиями.
Также имеется схематичный прототип главной страницы сайта.
Дизайнер вправе перемещать блоки, менять их форму, цвет, оформление и т.д. Данная блок-схема представлена для наглядного восприятия ТЗ на дизайн.
Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1a4aZMrjboRU2EzxjvLSslYGbHuzdLKF-DoAgi0yUqLI/edit?usp=sharing
Блок схема главной страницы: https://app.diagrams.net/#G14fePkgTIxo3d22ZH_O3b5_c-bNy3c0M8
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