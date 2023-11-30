Анимировать две страницы в фигме

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Есть два макета, которые нужно анимировать. Оставляйте ваш телеграм

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