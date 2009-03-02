Доброго времени суток. Нуждаюсь в дизайне...

Сразу хочу указать, что в связи с нарастающим потоком заказов на создание сайтов нуждаюсь в дизайнере для долговременного партнёрства и данный проект может стать стартовым для нашего плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, но это всё потом... А сейчас:

Нужен дизайн для сайта некоммерческой организации.

-простой

-светлый

-понятный

-гармоничный

-с простой анимацией уже готового логотипа (типа переливания, сияния и т.д)

Остальные детали проекта вышлю при личном обсуждении с кандидатами.

О сроках: через 2-3 дня хочу видеть первый (если всё понравится и последний) вариант главной страницы.

О деньгах: бюджет 100 долларов (вебмани)

О требованиях к исполнителю: Нужен талантливый дизайнер, адекватный и ответственный человек в одном флаконе. Не пропадающий. Готовый работать на результат т.е до полного удовлетворения заказчика. Очень желательна возможность контактировать по скайпу.

Прошу всех могущих и желающих отписываться здесь (в личку, асю и на почту не писать).Лиц без достойного портфолио и рекомендаций прошу не беспокоить.