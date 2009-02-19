Обновить дизайн для страницы сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки316 просмотров
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Есть страница сайта строительной базы.

Все надо оставить так как есть только украсить всяческими зелеными приблудами типа вьюна, цветочков

Это отдельная страница дачного направления.

За адресом писать в личку.

15 лет назад
pentaho
Vlad 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
diroll
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Akimov Vlad (pentaho) вначале работал нормально, был всегда на связи, варианты что я сделал были им приняты. В конце работы когда нужно было оплатить работу исчез, на сообщения не отвечает.
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