Обновить дизайн для страницы сайта

Добрый день! Нужен дизайнер который сделаем дизайн для сайта, по качеству как: http://transsibstroy.ru/ http://sobustur.ru/ http://radek-kem.ru/ http://displey-market.ru/ за 3-5 тысяч рублей. Прошу указать примеры подобных по качеству и идее Ваших дизайнов и если за указанную сумму вы делать не будете - то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть страница сайта строительной базы.
Все надо оставить так как есть только украсить всяческими зелеными приблудами типа вьюна, цветочков
Это отдельная страница дачного направления.
За адресом писать в личку.
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