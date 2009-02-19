Добрый день! Нужен дизайнер который сделаем дизайн для сайта, по качеству как: http://transsibstroy.ru/ http://sobustur.ru/ http://radek-kem.ru/ http://displey-market.ru/ за 3-5 тысяч рублей. Прошу указать примеры подобных по качеству и идее Ваших дизайнов и если за указанную сумму вы делать не будете - то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать шапку сайта, дизайн сайта готов, дизайнер пропал
В общем нарисовали дизайн, утвердили. Но когда начали верстать, оказалось, что шапка слишком широкая, на весь экран. Вот что получилось:http://vaskivskiy.kiev.ua/sam/
Я связался с дизайнером, обещала, помочь, но куда то пропала и не появляется, а проект стоит, сдавать уже надо.
В общем задача сделать из шапки, которая уже есть шапку размером от 200 до 230 пикселей, чтобы дизайн был выдержан и элементы не пропали те, которые есть.
Срочно!
Вот макет готовый в ПСД http://depositfiles.com/files/mvwsy2fd9
Вот, что у меня получилось сделать но неудачно.http://depositfiles.com/files/64pslhvva
Надо то то сделать с шапкой, чтобы был утвержденный дизайн, но узкая.
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