Доработать шапку сайта, дизайн сайта готов

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Доработать шапку сайта, дизайн сайта готов, дизайнер пропал

В общем нарисовали дизайн, утвердили. Но когда начали верстать, оказалось, что шапка слишком широкая, на весь экран. Вот что получилось:http://vaskivskiy.kiev.ua/sam/

Я связался с дизайнером, обещала, помочь, но куда то пропала и не появляется, а проект стоит, сдавать уже надо.

В общем задача сделать из шапки, которая уже есть шапку размером от 200 до 230 пикселей, чтобы дизайн был выдержан и элементы не пропали те, которые есть.

Срочно!

Вот макет готовый в ПСД http://depositfiles.com/files/mvwsy2fd9

Вот, что у меня получилось сделать но неудачно.http://depositfiles.com/files/64pslhvva

Надо то то сделать с шапкой, чтобы был утвержденный дизайн, но узкая.

Дизайн сайта
15 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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