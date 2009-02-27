Графически обработать и подогнать шаблон DLE

$50
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки159 просмотров
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Во вложении приведен скриншот шаблона ДЛЕ, точнее его шапки.

Шаблон в данном виде работоспособен. т.е. Html верстка выполнена, таблицами сделаны кнопки.

Надо:

заменить картинку на другую, предоставленную мною, сохранив стиль шаблона и работоспособность кнопок, кнопки также переработать в более качественный формат, белый полукруг сверху шаблона, также сделать более качественно по графике. Но все должно быть в пределах разумного по весу в Кб.

Предоставляю:

Данный шаблон с исходными картинками, изображение которое надо адаптировать.

Хочу получить:

полностью работоспособный красивый шаблон в данном стиле. Работающий шаблон должен корректно отображаться в ИЕ, Файрфоксе, на разрешении экрана от 800*600 и выше.

Получить все рабочие материалы в фотошоп формате (кнопки к примеру, чтобы я мог при необходимости менять текст в любой кнопке).

15 лет назад
General99
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
polunochnik
Денис 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
45 отзывов(-3)
15 лет назад
$30
2 дня
Все отлично. Переработал фотографию под дизайн шапки сайта, быстро и качественно. Рекомендую.
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