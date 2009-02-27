Графически обработать и подогнать шаблон DLE

Во вложении приведен скриншот шаблона ДЛЕ, точнее его шапки.

Шаблон в данном виде работоспособен. т.е. Html верстка выполнена, таблицами сделаны кнопки.

Надо:

заменить картинку на другую, предоставленную мною, сохранив стиль шаблона и работоспособность кнопок, кнопки также переработать в более качественный формат, белый полукруг сверху шаблона, также сделать более качественно по графике. Но все должно быть в пределах разумного по весу в Кб.

Предоставляю:

Данный шаблон с исходными картинками, изображение которое надо адаптировать.

Хочу получить:

полностью работоспособный красивый шаблон в данном стиле. Работающий шаблон должен корректно отображаться в ИЕ, Файрфоксе, на разрешении экрана от 800*600 и выше.

Получить все рабочие материалы в фотошоп формате (кнопки к примеру, чтобы я мог при необходимости менять текст в любой кнопке).