Необходимо сделать дизайн

Доброго времени суток! Существует сайт: www.fifan.com.ua Но меня не удовлетворяет текущий дизайн. Сколько вообще будет стоить разработка нового дизайна ? И есть ли у кого-то интересные идеи для реализации ?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нам необходим солидный дизайн для сайта. На сайте будут продаваться два программных продукта.
Вот примерное тз того что должно быть:
-2 блока с обоими видами скрипта, их описание в блоках и ссылка на подробнее и демо.
- блок контакты
- блок новости.
- меню (Главная, TS Simple, TS Partners, Обратная связь, Демо, FAQ, договор)
- ну и внизу можно тоже что то типа как приобрести
Пример расположения можно посмотреть на http://artgk-cms.ru/
Жду ваших предложений, без портфолио не писать.
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