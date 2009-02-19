Необходимо сделать дизайн

Здравствуйте. Нам необходим солидный дизайн для сайта. На сайте будут продаваться два программных продукта.

Вот примерное тз того что должно быть:

-2 блока с обоими видами скрипта, их описание в блоках и ссылка на подробнее и демо.

- блок контакты

- блок новости.

- меню (Главная, TS Simple, TS Partners, Обратная связь, Демо, FAQ, договор)

- ну и внизу можно тоже что то типа как приобрести

Пример расположения можно посмотреть на http://artgk-cms.ru/

Жду ваших предложений, без портфолио не писать.