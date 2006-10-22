M-PHP

Игорь Бучер M-PHP

 
41 год
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
MaxF
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Подгрузка информации в браузер с тхт файла
Моя работа заключалась в консультации (за отзыв)
Отличный программист. В течении нескольких минут у меня в аське было готовое решение моей проблемы. Спасибо.
Ответный отзыв
mamamiya
Георгий 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
$15
10 баллов
15 лет назад
Необходимо сделать верстку дизайна
Точно знает, что ему нужно. Приятен в общении. Всегда буду рад дальнейшему сотрудничеству .
Хороший профессионал в своем деле. В кратчайшие сроки сверстал дизайн. Спасибо.
Ответный отзыв