Здравствуйте. Необходимо создать FAQ по заработку в одной системе с использованием скринов и описание к ним. Жду ваших предложений о цене. Подробности в приват.
- Прочее1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен опытный человек для борьбы с ддосом. Предложения в приват.Системное администрированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужна консультация по антиддосу, и помощь с выбором dedicated сервера. Необходимо перенаправлять трафик с поддоменов на основной домен. Сообщить как определить какой поддомен ддосят и как его отключить. Жду вас в icq 367006574 или в приватных ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек для создания по одной теме в форумах определенной тематики. Цены за роботу писать в придложениях.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать верстку главной и вторичной страницы. В предложении указывать цену и время роботы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $150
Здравствуйте. Нам необходим солидный дизайн для сайта. На сайте будут продаваться два программных продукта. Вот примерное тз того что должно быть: -2 блока с обоими видами скрипта, их описание в блоках и ссылка на подробнее и демо. - ...Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Работа для javascript программистов. В общем надо просто помоч сделать подгрузку новостей на сайт с тхт файла каждые 5 мин. За такой совет оплата маленькая, можно за отзыв.. (Ничего делать не надо, только подкинуть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуеться дизайн для САР системы, в светлых тонах. Адрес сайта ukat.ru За подробностями писать в icq 471646776 (без предложения в проекте не стучать)Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Я уже несколько дней не могу через С++ отключить или включить мое локальное соединение. Как я понял, все делаеться через INetConnection::Disconnect но я в С++ не шарю, и не могу разобраться. Может кто поможет за отзыв или ...Системное программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Внимание! Надо написать парсер контента, не дорого. Желательно на PCRE. В предложениях оставлять асю.Веб-программирование20 заявокЗакрыт17 лет назад
Приветствую. Я создаю веб студию и я нуждаюсь в дизайнере и художнике. Программист в лице меня и флешер уже есть. На днях буду покупать хостинг и домен в зоне .ру В общем кто заинтересовался, и хочет подзаработать, ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад