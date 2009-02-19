Разработка нового дизайна

Добрый день! Нужен дизайнер который сделаем дизайн для сайта, по качеству как: http://transsibstroy.ru/ http://sobustur.ru/ http://radek-kem.ru/ http://displey-market.ru/ за 3-5 тысяч рублей. Прошу указать примеры подобных по качеству и идее Ваших дизайнов и если за указанную сумму вы делать не будете - то ...