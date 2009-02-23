Дизайн женского ресурса

$50
Дизайн сайтовЗавершен58 заявок514 просмотров
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Требуется сделать дизайн сайта для женщин, легкий, привлекательный.. :) Все дело только в фантазии. Формат - PSD.

15 лет назад
PrtoLiant
46 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
anniks
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Спасибо за оперативную и качественную работу. С заданием проекта Анна справилась отлично, к работе подходит творчески, благодаря чему результат оказывается самый положительный. То, что и требовалось. Спасибо за проделанную отличную работу, несмотря на невысокую стоимость проекта.
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