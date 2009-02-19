Дизайн сайта на покерную тематику

Дизайн сайтовЗакрыт103 заявки720 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Информационный сайт на покерную тематику.

Больших наворотов не нужно, но должно быть привлекательно.

На сайте будет только информация о покере (статьи, обзоры, стратегии), форум

Самой игры не планируется.

З.Ы. Указывайте плиз примерные цены

Дизайн сайта
15 лет назад
danWolf
Данил 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание дизайна WebMoney обменника

    $250

    Требуется на конкурсной основе зделать красочный уникальный дизайн онлайн обменника. Макеты сбрасывайте на [email protected] После окончания конкурса выбиру одного с самым лутшим дизайном, + дальнейшее сотрудничество. В аську стучать безполезно там зверский антиспамбот. В конкурс Добавлю после первых релизов ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн ряда сайтов.

    Нужен хороший дизайнер. Платим 150-200 wmz за макет. В первую очередь интересует качество и сроки. Работы много. Если Вы из Киева - можно обсудить вариант работы на ставке.

    Дизайн сайтов83 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо сделать дизайн

    $150

    Здравствуйте. Нам необходим солидный дизайн для сайта. На сайте будут продаваться два программных продукта. Вот примерное тз того что должно быть: -2 блока с обоими видами скрипта, их описание в блоках и ссылка на подробнее и демо. - ...

    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка нового дизайна

    Доброго времени суток! Существует сайт: www.fifan.com.ua Но меня не удовлетворяет текущий дизайн. Сколько вообще будет стоить разработка нового дизайна ? И есть ли у кого-то интересные идеи для реализации ?

    Дизайн сайтов75 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обновить дизайн для страницы сайта

    $100

    Есть страница сайта строительной базы. Все надо оставить так как есть только украсить всяческими зелеными приблудами типа вьюна, цветочков Это отдельная страница дачного направления. За адресом писать в личку.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Графически обработать и подогнать шаблон DLE

    $50

    Во вложении приведен скриншот шаблона ДЛЕ, точнее его шапки. Шаблон в данном виде работоспособен. т.е. Html верстка выполнена, таблицами сделаны кнопки. Надо: заменить картинку на другую, предоставленную мною, сохранив стиль шаблона и работоспособность кнопок, кнопки также переработать в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработать шапку сайта, дизайн сайта готов

    Доработать шапку сайта, дизайн сайта готов, дизайнер пропал В общем нарисовали дизайн, утвердили. Но когда начали верстать, оказалось, что шапка слишком широкая, на весь экран. Вот что получилось:http://vaskivskiy.kiev.ua/sam/ Я связался с дизайнером, обещала, помочь, но куда ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад