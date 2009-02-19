Дизайн сайта на покерную тематику

Требуется на конкурсной основе зделать красочный уникальный дизайн онлайн обменника. Макеты сбрасывайте на [email protected] После окончания конкурса выбиру одного с самым лутшим дизайном, + дальнейшее сотрудничество. В аську стучать безполезно там зверский антиспамбот. В конкурс Добавлю после первых релизов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информационный сайт на покерную тематику.
Больших наворотов не нужно, но должно быть привлекательно.
На сайте будет только информация о покере (статьи, обзоры, стратегии), форум
Самой игры не планируется.
З.Ы. Указывайте плиз примерные цены
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