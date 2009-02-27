Дорабтка и настройка сайта

Информационный сайт на покерную тематику. Больших наворотов не нужно, но должно быть привлекательно. На сайте будет только информация о покере (статьи, обзоры, стратегии), форум Самой игры не планируется. З.Ы. Указывайте плиз примерные цены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон WordPress (демку смотрим здесь: http://www.elegantthemes.com/preview/ColdStone/)
На этом шаблоне будет работать сайт, который будет располагаться по адресу: fond-astana.ru/ Этот сайт будет посвящен благотворительной организации «Фонд содействия и развития дружбы народов и национальных культур «Астана»».
Что меня интересует:
• ГЛАВНОЕ: изменение дизайна шаблона (его переделка). Она включает в себя доработку шаблона (изменение цветовой гаммы, фоновых рисунков, добавка других элементов и т.д.) под требования и нужды сайта. Т.е. структуру шаблона мы оставляем и меняем лишь дизайн так, чтобы он по тематике подходил сайту дружбы Казахстана и России. Т.о. мы просто напросто меняем рисунки и css и получаем дизайн, который нам подходит.
По возможности:
• русификация шаблона
• помощь в настройке и установке на сервере + помощь в подключении модулей для корректной работы шаблона
ВНИМАНИЕ! Через это задание ищу дизайнера/верстальщика/спеца по WP для работы на других проектах. Буквально на днях будет еще один заказ, а до лета надо будет запустить еще 3-4 проекта. Так что можно рассматривать это задание как долгосрочную перспективу сотрудничества.
Более подробное задание и детали проекта я дам человеку, который возьмется делать работу.
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