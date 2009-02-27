Дорабтка и настройка сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок363 просмотра
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Есть шаблон WordPress (демку смотрим здесь: http://www.elegantthemes.com/preview/ColdStone/)

На этом шаблоне будет работать сайт, который будет располагаться по адресу: fond-astana.ru/ Этот сайт будет посвящен благотворительной организации «Фонд содействия и развития дружбы народов и национальных культур «Астана»».

Что меня интересует:

• ГЛАВНОЕ: изменение дизайна шаблона (его переделка). Она включает в себя доработку шаблона (изменение цветовой гаммы, фоновых рисунков, добавка других элементов и т.д.) под требования и нужды сайта. Т.е. структуру шаблона мы оставляем и меняем лишь дизайн так, чтобы он по тематике подходил сайту дружбы Казахстана и России. Т.о. мы просто напросто меняем рисунки и css и получаем дизайн, который нам подходит.

По возможности:

• русификация шаблона

• помощь в настройке и установке на сервере + помощь в подключении модулей для корректной работы шаблона

ВНИМАНИЕ! Через это задание ищу дизайнера/верстальщика/спеца по WP для работы на других проектах. Буквально на днях будет еще один заказ, а до лета надо будет запустить еще 3-4 проекта. Так что можно рассматривать это задание как долгосрочную перспективу сотрудничества.

Более подробное задание и детали проекта я дам человеку, который возьмется делать работу.

15 лет назад
gevak
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
Выбранный исполнитель
cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$300
2 дня
Руслан проявил себя как очень хороший исполнитель. Всегда онлайн, не против переделать любые замечания, работу делает качественно, в срок и что самое приятное - с ним легко общаться. Руслан, спасибо Вам за хорошую работу.
Адекватный заказчик, платит хорошие деньги за хороший результат!
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