Обновление дизайна + верстка

Есть скрипт http://***.ru/link/design необходимо полностью переделать шаблон сайта (файлы .tpl), нужный шаблон есть но он по структуре от другого скрипта...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменение дизайна основной страницы и верстка кода HTML на сайте мини-АТС
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен продающий дизайн, на сайте всего один продукт, на который надо сделать основной упор на главной странице. Обязателен опыт и портфолио по разработке дизайна для коммерческих проектов, идеально, если о продаже ПО, тренингов или каких-то конкретных ...Завершен15 лет назад
- $50
Необходимо создать дизайн сайта и выполнить его верстку в виде HTML (TABLE, DIV, CSS). Стиль - a la Web 2.0. Тематика - финансовая. Сайт представляющего брокера (IB) дилингового центра рынка FOREX. Для примера: www.brocompany.ru - дилиговый центр ...Завершен15 лет назад
Нужно сделать сайт для хостинг компании, точнее редизайн существующего сайта www.avahost.ru Проект для тех кто знает что такое и кто делал сайты в т.н. стиле Веб 2.0 Сайт должен получиться простой, современно и профессионально-выглядящий. Нужно сделать главную страницу и ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры Требуется дизайн для сайта веб студии. Требования к исполнителю: обязательное наличие своего портфолио (от 10 работ), желание работать, способность выполнять работу точно в срок, умение реализовывать задуманное на уровне следующих работ: http://robgoodlatte.com/ http://www.homedesignfind.com/ http://www.dawghousedesignstudio.com/ Срок ...Завершен15 лет назад
Нужен шаблон на DLE для адалт сайта. дизайн типо такого http://girlsparadise.ws/ без флешиЗавершен15 лет назад
Сайт для детского спортливного клуба. Входная страница: - картинка + флэшка(появление слова "Прометей" в 3 этапа) со звуком (парам-парам-пам ууу) из ералаша Струкрута сайта: - О нас - Спорт (новости, ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть шаблон WordPress (демку смотрим здесь: http://www.elegantthemes.com/preview/ColdStone/) На этом шаблоне будет работать сайт, который будет располагаться по адресу: fond-astana.ru/ Этот сайт будет посвящен благотворительной организации «Фонд содействия и развития дружбы народов и национальных культур «Астана»». ...Завершен15 лет назад
Информационный сайт на покерную тематику. Больших наворотов не нужно, но должно быть привлекательно. На сайте будет только информация о покере (статьи, обзоры, стратегии), форум Самой игры не планируется. З.Ы. Указывайте плиз примерные ценыДизайн сайтов103 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется на конкурсной основе зделать красочный уникальный дизайн онлайн обменника. Макеты сбрасывайте на [email protected] После окончания конкурса выбиру одного с самым лутшим дизайном, + дальнейшее сотрудничество. В аську стучать безполезно там зверский антиспамбот. В конкурс Добавлю после первых релизов ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад