Сделать сайт Хостинг компании в стиле Веб 2.0

Дизайн сайтовЗавершен42 заявки522 просмотра
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Нужно сделать сайт для хостинг компании,

точнее редизайн существующего сайта www.avahost.ru

Проект для тех кто знает что такое и кто делал сайты в т.н. стиле Веб 2.0

Сайт должен получиться простой, современно и профессионально-выглядящий.

Нужно сделать главную страницу и контентовую страницу (как шаблон) куда я смогу вставить любой текст из существующих страниц.

Некоторые примеры сайтов этого-же стиля и темы:

ixwebhosting.com

aplus.net

globat.com

lunarpages.com

easycgi.com/easycgi

На сайте должны быть примерно такие-же элементы, а что конкретно уже скажу выбранному исполнителю.

Возможно на главную страницу можно будет вставить что-то

изменяющееся автоматически или при наведении мышки (Ajax, Flash ...)

Реально нужно будет два сайта с одинаковым дизайном, один русский, один английский,

разница почти только в текстах.

15 лет назад
DimKud
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
15 лет назад
$160
12 дней
Все выполнено успешно и быстро. Сделали отличный сайт. Спасибо.
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iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$250
3 дня
Все выполнено успешно и быстро. Сделали отличный сайт. Спасибо.
Отличный заказчик. Четкое тех.задание своевременная оплата — все качества прекрасного заказчика. Очень доволен работой с заказчиком. С уважением, Иван Я.
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