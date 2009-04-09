Сделать сайт Хостинг компании в стиле Веб 2.0

Нужно сделать сайт для хостинг компании,

точнее редизайн существующего сайта www.avahost.ru

Проект для тех кто знает что такое и кто делал сайты в т.н. стиле Веб 2.0

Сайт должен получиться простой, современно и профессионально-выглядящий.

Нужно сделать главную страницу и контентовую страницу (как шаблон) куда я смогу вставить любой текст из существующих страниц.

Некоторые примеры сайтов этого-же стиля и темы:

ixwebhosting.com

aplus.net

globat.com

lunarpages.com

easycgi.com/easycgi

На сайте должны быть примерно такие-же элементы, а что конкретно уже скажу выбранному исполнителю.

Возможно на главную страницу можно будет вставить что-то

изменяющееся автоматически или при наведении мышки (Ajax, Flash ...)

Реально нужно будет два сайта с одинаковым дизайном, один русский, один английский,

разница почти только в текстах.