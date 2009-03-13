Разработка продающего дизайна

Дизайн сайтовЗавершен30 заявок411 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен продающий дизайн, на сайте всего один продукт, на который надо сделать основной упор на главной странице.

Обязателен опыт и портфолио по разработке дизайна для коммерческих проектов, идеально, если о продаже ПО, тренингов или каких-то конкретных продуктов.

Вы должны знать, какие методики повышают конверсию, размещение каких блоков положительно скажется на конверсии.

Буду рад обсудить ваши заявки.

15 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
InfoRegion
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$300
15 дней
По причине моей основной занятости, приходится часто сталкиваться с дизайнерами различных сфер ,В том числе и интернет-сферы. Очень многие хвалят себя, говорят о том, что работают на высшем уровне, понимают заказчика с полуслова и т.д. Но часта, очень часто, это просто слова. Работая с компанией InfoRegion, впервые в моей практике, меня действительно поняли сразу, сделали дизайн таким, каким я хотел его видеть: в меру современным, с оригинальной задумкой, с прослеживающимся общим стилем, с учетом всех мелочей. Вам знакомо ощущение, когда приходит первый макет дизайна на почту? Вы знаете, что сейчас откроете картинку, и начнется история сайта, порой даже страшно это делать, так как не знаешь, что тебя ждет. Теперь же макеты я буду открывать с полной уверенностью, так как решил для себя все дизайны серьезных проектов отдавать в компанию Павлу. Огромное спасибо за работу, я уверен, что это не последнее наше сотрудничество.
ТЗ четкое, четче наверно не бывает. По такому заданию приятно работать. Четкие правки. Оплата точно в срок, как и договаривались. Одно удовольствие работать. Продолжаем сотрудничать дальше. Рекомендую!!!
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