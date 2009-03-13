Разработка продающего дизайна

Нужен продающий дизайн, на сайте всего один продукт, на который надо сделать основной упор на главной странице.

Обязателен опыт и портфолио по разработке дизайна для коммерческих проектов, идеально, если о продаже ПО, тренингов или каких-то конкретных продуктов.

Вы должны знать, какие методики повышают конверсию, размещение каких блоков положительно скажется на конверсии.

Буду рад обсудить ваши заявки.