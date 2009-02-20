Создать скин (шаблон) на *.tpl

$50
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок208 просмотров
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Есть скрипт http://***.ru/link/design необходимо полностью переделать шаблон сайта (файлы .tpl), нужный шаблон есть но он по структуре от другого скрипта...

15 лет назад
casinocms
Казино 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
elrondsmith
Сергей 
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
19 отзывов(-3)
15 лет назад
$30
1 день
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