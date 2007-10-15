Дизайн для развлекательного сайта

Требуется сделать конфету из сайта http://yushkoff.com, аналогичную сайтам http://www.shopcoogi.com и http://abercrombie.com 1. Сайт должен содержать англоязычную и русскоязычную ветки с возможностью расширения языков в дальнейшем. 2. Идеально опереться на существующий движок, можно его доработать напильником. Вэб-дизайнер должен ...
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Требуется создание дизайна для развлекательного сайта
Подробное ТЗ сообщу в icq: 9660399
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