Дизайн интернет-магазина для рынка Австралии и США

Редизайн работающего на bitrix сайта. Верстка шаблона. Изменение контекстных меню. Наличие в портфолио Bitrix проекта обязательно. По окончании проекта возможен заказ на SEO. Срок 10-15 дней. (по местным меркам неспешно) Текущее состояние сайта www.sts-k.ru (Этот ужас сделал ...
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Требуется сделать конфету из сайта http://yushkoff.com, аналогичную сайтам http://www.shopcoogi.com и http://abercrombie.com
1. Сайт должен содержать англоязычную и русскоязычную ветки с возможностью расширения языков в дальнейшем.
2. Идеально опереться на существующий движок, можно его доработать напильником. Вэб-дизайнер должен уметь совместить существующий движок и свой дизайн, либо найти бойца, который это сделает.
3. Готовый магазин надо будет подключить к платежным системам, прописать в поисковиках, создать баннеры в наиболее востребованных форматах для рекламы проекта.
Бренд выпускает коллекции по 2-м направлениям: карго стиль повседневной одежды и яркий стиль ночного города для клубной жизни. Основной упор в дизайне должен делаться на коллекцию для клубов 3D-свитеров (http://www.to-dress.ru/cgi-bin/mainpage.pl?&key=&find=&&k=&m=7&n=b_851 или http://yushkoff.com/catalogue.php?cat=54)
От претендентов требуются наброски 1-2 страниц с дальнейшим пояснением идеи и сроки выполнения плюс список выполненных аналогичных работ.
P.S. Все дополнительные идеи приветствуются и вознаграждаются.
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