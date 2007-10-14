Дизайн интернет-магазина для рынка Австралии и США

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка379 просмотров
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Требуется сделать конфету из сайта http://yushkoff.com, аналогичную сайтам http://www.shopcoogi.com и http://abercrombie.com

1. Сайт должен содержать англоязычную и русскоязычную ветки с возможностью расширения языков в дальнейшем.

2. Идеально опереться на существующий движок, можно его доработать напильником. Вэб-дизайнер должен уметь совместить существующий движок и свой дизайн, либо найти бойца, который это сделает.

3. Готовый магазин надо будет подключить к платежным системам, прописать в поисковиках, создать баннеры в наиболее востребованных форматах для рекламы проекта.

Бренд выпускает коллекции по 2-м направлениям: карго стиль повседневной одежды и яркий стиль ночного города для клубной жизни. Основной упор в дизайне должен делаться на коллекцию для клубов 3D-свитеров (http://www.to-dress.ru/cgi-bin/mainpage.pl?&key=&find=&&k=&m=7&n=b_851 или http://yushkoff.com/catalogue.php?cat=54)

От претендентов требуются наброски 1-2 страниц с дальнейшим пояснением идеи и сроки выполнения плюс список выполненных аналогичных работ.

P.S. Все дополнительные идеи приветствуются и вознаграждаются.

16 лет назад
yushkoff
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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