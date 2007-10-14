Дизайн и вёрстка шести страниц

$300
Дизайн сайтовЗакрыт41 заявка348 просмотров
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Требуется разработать дизайн и сверстать шесть мини сайтов.

Каждый сайт состоит из одной единственной страницы.

Составляющие страницы :

1.шапка (графическое отображение темы сайта)

2.под шапкой блок текста

3.под блоком текста – таблица

4.под таблицой блок текста

5.внизу « низ » какое либо графическое оформление по теме сайта

Тема каждого сайта – обзор недвижимости в определенном городе, поэтому при составлении дизайна нужно будет просмотреть информацию по городу и оформить дизайн в соответствии.

Дополнительные детали - при переписке.

16 лет назад
George_27
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
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