Создание шаблона для Joomla

Необходимо сделать в краткие сроки шаблон для Joomla под систему EZRealty (тема недвижимости). Логотип прилагается. Шаблон на английском языке. Должен быть: приятным на вид, не нагружающим, приятный дизайн, "резиновый" шаблон.

Сроки - "на вчера", то есть ка можно быстрей