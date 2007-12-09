Дизайн блога

$100
Дизайн сайтовЗавершен32 заявки287 просмотров
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Необходимо разработать не сложный дизайн для блога человека, занимающегося психологическими консультациями. Свои предложения пишите либо сюда, либо в приват.

16 лет назад
vitalaw
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
MY_vis
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$60
2 дня
С работой справилась на отлично, всем рекомендую!!!
Очень позитивный человек. С ним приятно и легко работать.
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