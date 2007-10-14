Дизайн сайта знакомств

$350
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки300 просмотров
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Необходимо разработать дизайн сайта знакомств и натянуть его. То есть просто картинкой первой страницы не обойдешся, нужны все другие страницы и, самое важное, реализация. Соответственно вы должны разбираться и в PHP и прочем.

Дизайн сайта
16 лет назад
neonon
Kolov Felix 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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