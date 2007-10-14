Необходимо сделать в краткие сроки шаблон для Joomla под систему EZRealty (тема недвижимости). Логотип прилагается. Шаблон на английском языке. Должен быть: приятным на вид, не нагружающим, приятный дизайн, "резиновый" шаблон. Сроки - "на вчера", то ...
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Необходимо разработать дизайн сайта знакомств и натянуть его. То есть просто картинкой первой страницы не обойдешся, нужны все другие страницы и, самое важное, реализация. Соответственно вы должны разбираться и в PHP и прочем.
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