neonon

Kolov Felix neonon

 
48 летРоссия/Казань
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Разрабатываю интернет проекты для души и кошелька.

  • Работа для копирайтера со знанием ангилийского

    На постоянную работу требуется копирайтер со знанием ангилийского. Знакомство с wordpress - обязательно. Наличие хорошего вкуса - желательно (каждый пост должен быть с картинкой). Работы - много. Размер ваших заработков зависит от качества и объема проделанной ...

    WordPress
    Переводы3 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обновить дизайн сайта

    $50

    Изменение дизайна сайта http://www.pokerland.ru Структуру сайта трогать не надо, просто берем первую страницу и думаем как ее можно сделать в плане дизайна лучше. Эта работа вам пригодится для портофеля, так что оплата чисто символическая.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод с английского

    $250

    Нужен переводчик с английского на очень грамотный русский, необxодимо знание юридической терминологии, тематика - европейское, международное право. Переводы будут использоватся для подготовки научныx работ, поэтому необxодимы навыки письма в соответствующем стиле. Если нам понравятся ваши ...

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание полного клона сайта с переводом

    $100

    Надо создать полный аналог сайта http://www.pokerreviews.com То есть надо поставить СМS, определится с дизайном и перевести тексты. Думаю, понятно, что 100 процентного совпадения будь то СМS, дизайна или перевода НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Победит наиболее конкурентоспособное предложение, будут учитываться ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • СМС биллинг на сайт

    $240

    Есть сайт с картинками. Необходимо подобрать, установить и настроить систему СМС биллинга на сайте. СМС оплата нужна за просмотр картинок. Основная фишка в том, чтобы поисковиками индексировались все страницы с картинками, но сами картинки были ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта знакомств

    $350

    Необходимо разработать дизайн сайта знакомств и натянуть его. То есть просто картинкой первой страницы не обойдешся, нужны все другие страницы и, самое важное, реализация. Соответственно вы должны разбираться и в PHP и прочем.

    PHPДизайн сайта
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Фотогаллерея - перегрузка - решить проблему

    Есть галлерея на Xoops, трафик вырос, в результате xостер время от времени выключает сайт (www.podrygi.net)... Переxод на выделенный сервер исключен. Надо будет менять скрипт сайта, поставить нечто устойчижое к нагрузкам (несколько тысяч посетителей более 100 ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-каталог с расширенной функциональностью

    $230

    Нужен сайт-каталог с расширенной функциональностью, то есть возможность добавления отзывов пользователей, платной рекламы, Директа, Адсенса и пр. Теxническое задание, вернее ссылку на аналог вышлю в личку (просьба самим в личку не писать). Возможно использование стандартной ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт знакомств в духе Web2.0

    Есть неплохой домен http://www.girls.am (PR3). Сейчас там лежит Мамба, но хотелось бы использовать его эффективнее. Есть идея сделать самостоятельный сайт знакомств, возможно даже просто региональный (в рамках зоны .ам) При подаче заявок просьба указывать ссылки ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Регистрация в закрытых белых каталогах

    Необходимо зарегистрировать сайт в ЗАКРЫТЫХ БЕЛЫХ каталогах. Цену за регистрацию расчитываем по формуле PR каталога х Иц х 0.001 = $ !БЕЗ обратных ссылок! Естественно, необходимы линкотчет по каждой регистрации. + отдельная тема сотрудничества - статьи на Вашем сайте, ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт для автоматизации почтовой рассылки

    $100

    Необходимо наладить автоматизацию формирования рассылки на Subscribe.ru - нужна ежедневная почтовая рассылка с со случайной фотографией из MyGallery на Xoops. Адрес рассылки - http://win.subscribe.ru/catalog/rest.erofoto.realintimpics Адрес сайта - http://podrygi.net Вам необходимо иметь РЕАЛЬНЫЙ опыт работы как с ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание (перевод) обзоров

    $150

    Написание обзоров игровых сайтов по заданному формату (примеры указываются). Можно использовать англоязычные ресурсы (источники предоставляются).Минимальная оптимизация текстов (ключевые слова предоставляются).Объем одного обзора - 600-650 слов. Оплата - 15$ за обзор. Просьба давать ссылки на выполненные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP галлерея + сайт знакомств на одном сайте

    $200

    Необходимо совместить на сайте галлерею с каким-нибудь скриптом сайта знакомств: Галлерея на PHP (смотреть фотки без регистрации, возможность массового добавления фоток, модерируемое добавление фоток юзерами, водяные знаки на всех фотках, индексируемые поисковиками комменты, рейтинг фоток) Знакомства ...

    PHPДизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Wolfilla
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создание полного клона сайта с переводом
Рекомендую
Качественно и в срок. Терпеливость в работе с заказчиком (не надо проверять на практике :) - у заказчика были технические сложности с оплатой, проявила понимание.
Ответный отзыв
Epsilon-int
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
17 лет назад
PHP галлерея + сайт знакомств на одном сайте
Очень приятный заказчик, главное, грамотно выражает свои мысли и понимает в деле. Очень приятно с ним работать
Искренне заинтересован в успехе работы, терпеливо относится к пожеланиям заказчика. После оплаты вызвался бесплатно поддерживать проект. Приятно работать с такими людьми. Спасибо Epsilon, спасибо Weblancer.net.
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