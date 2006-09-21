На постоянную работу требуется копирайтер со знанием ангилийского. Знакомство с wordpress - обязательно. Наличие хорошего вкуса - желательно (каждый пост должен быть с картинкой). Работы - много. Размер ваших заработков зависит от качества и объема проделанной ...
- Переводы3 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $50
Изменение дизайна сайта http://www.pokerland.ru Структуру сайта трогать не надо, просто берем первую страницу и думаем как ее можно сделать в плане дизайна лучше. Эта работа вам пригодится для портофеля, так что оплата чисто символическая.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужен переводчик с английского на очень грамотный русский, необxодимо знание юридической терминологии, тематика - европейское, международное право. Переводы будут использоватся для подготовки научныx работ, поэтому необxодимы навыки письма в соответствующем стиле. Если нам понравятся ваши ...Переводы40 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Надо создать полный аналог сайта http://www.pokerreviews.com То есть надо поставить СМS, определится с дизайном и перевести тексты. Думаю, понятно, что 100 процентного совпадения будь то СМS, дизайна или перевода НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Победит наиболее конкурентоспособное предложение, будут учитываться ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $240
Есть сайт с картинками. Необходимо подобрать, установить и настроить систему СМС биллинга на сайте. СМС оплата нужна за просмотр картинок. Основная фишка в том, чтобы поисковиками индексировались все страницы с картинками, но сами картинки были ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $350
Необходимо разработать дизайн сайта знакомств и натянуть его. То есть просто картинкой первой страницы не обойдешся, нужны все другие страницы и, самое важное, реализация. Соответственно вы должны разбираться и в PHP и прочем.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть галлерея на Xoops, трафик вырос, в результате xостер время от времени выключает сайт (www.podrygi.net)... Переxод на выделенный сервер исключен. Надо будет менять скрипт сайта, поставить нечто устойчижое к нагрузкам (несколько тысяч посетителей более 100 ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $230
Нужен сайт-каталог с расширенной функциональностью, то есть возможность добавления отзывов пользователей, платной рекламы, Директа, Адсенса и пр. Теxническое задание, вернее ссылку на аналог вышлю в личку (просьба самим в личку не писать). Возможно использование стандартной ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть неплохой домен http://www.girls.am (PR3). Сейчас там лежит Мамба, но хотелось бы использовать его эффективнее. Есть идея сделать самостоятельный сайт знакомств, возможно даже просто региональный (в рамках зоны .ам) При подаче заявок просьба указывать ссылки ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо зарегистрировать сайт в ЗАКРЫТЫХ БЕЛЫХ каталогах. Цену за регистрацию расчитываем по формуле PR каталога х Иц х 0.001 = $ !БЕЗ обратных ссылок! Естественно, необходимы линкотчет по каждой регистрации. + отдельная тема сотрудничества - статьи на Вашем сайте, ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо наладить автоматизацию формирования рассылки на Subscribe.ru - нужна ежедневная почтовая рассылка с со случайной фотографией из MyGallery на Xoops. Адрес рассылки - http://win.subscribe.ru/catalog/rest.erofoto.realintimpics Адрес сайта - http://podrygi.net Вам необходимо иметь РЕАЛЬНЫЙ опыт работы как с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Написание обзоров игровых сайтов по заданному формату (примеры указываются). Можно использовать англоязычные ресурсы (источники предоставляются).Минимальная оптимизация текстов (ключевые слова предоставляются).Объем одного обзора - 600-650 слов. Оплата - 15$ за обзор. Просьба давать ссылки на выполненные ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $200
Необходимо совместить на сайте галлерею с каким-нибудь скриптом сайта знакомств: Галлерея на PHP (смотреть фотки без регистрации, возможность массового добавления фоток, модерируемое добавление фоток юзерами, водяные знаки на всех фотках, индексируемые поисковиками комменты, рейтинг фоток) Знакомства ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад