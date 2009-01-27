Работа для копирайтера со знанием ангилийского

Нужно перевести патент "Экранный модуль визуальной индикации" (см. приложение) с русского на немецкий язык. Срок - понедельник. Если вы не сильны в технической терминалогии не пишите. От вас стоимость за весь перевод и ...
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На постоянную работу требуется копирайтер со знанием ангилийского. Знакомство с wordpress - обязательно. Наличие хорошего вкуса - желательно (каждый пост должен быть с картинкой).
Работы - много. Размер ваших заработков зависит от качества и объема проделанной работы.
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