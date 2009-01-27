Работа для копирайтера со знанием ангилийского

На постоянную работу требуется копирайтер со знанием ангилийского. Знакомство с wordpress - обязательно. Наличие хорошего вкуса - желательно (каждый пост должен быть с картинкой).

Работы - много. Размер ваших заработков зависит от качества и объема проделанной работы.